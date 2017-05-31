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işçi emeklisine son 6 yılın en yüksek zammı yapılacak

İŞÇİ EMEKLİSİNE SON 6 YILIN EN YÜKSEK ZAMMI YAPILACAK

Temmuzda 11.5 milyon emeklinin maaşına son 6 yılın en yüksek zammı yapılacak. Çünkü zammı belirleyen enflasyon ilk 4 ayda yüzde 5.7'yi aştı.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 16:01
Puan Ver : İşçi Emeklisine Son 6 Yılın En Yüksek Zammı Yapılacak(7/10)8


Temmuzda 11.5 milyon emeklinin maaşına son 6 yılın en yüksek zammı yapılacak. Çünkü zammı belirleyen enflasyon ilk 4 ayda yüzde 5.7'yi aştı. Mayıs ve Haziran'da da eksi çıkması beklenmiyor. 15 Mayıs'ta açıklanan Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre enflasyon, Mayıs'ta yüzde 0.59, Haziran'da yüzde 0.22 olacak.



93 LİRALIK ARTIŞ



Bu tahminlere göre maaşlara ne kadar zam geleceğini Emekliler Derneği'ne (TÜED) sorduk. Derneğin yaptığı hesaplamaya göre; Temmuz'da SSK işçi emeklisi ile Bağkur emeklisinin maaşına yüzde 6.57 zam yapılacak. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Böylece 2000'den önce emekli olanların (2 milyon kişi) en düşük aylığı 93 lira artarak, 1495 liraya çıkacak" dedi.



BAĞ-KURLU DA ALACAK



2000'den sonra emekli olanların Temmuz'da 41 lira zam alacağını ifade eden Kazım Ergün, "Bu kişilerin taban maaşı 882 liraya çıkacak. Bağkur emeklisi de yüzde 6.57 zam alacak. En düşük Bağkur esnaf emekli aylığı 77 lira artarak 1262 liraya, en düşük Bağkur tarım emeklisi aylığı ise 50 lira artarak 933 liraya yükselecek" açıklamasında bulundu.



 



kaynak:sabah








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