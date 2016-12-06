Bugün toplanan asgari ücret tespit komisyonu öncesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Reel olmamız gerekiyor. Asgari ücrete yapılan artıştaki her oran, yalnız asgari ücreti değil istihdamın tamamını, iş gücü maliyetlerinin tamamını etkiliyor" dedi.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmeleri öncesinde konuşarak, ‘İşçi de bizim işveren de bizim. Reel olmamız gerekiyor.



Asgari ücrete yapılan artıştaki her oran, yalnız asgari ücreti değil istihdamın tamamını, iş gücü maliyetlerinin tamamını etkiliyor' dedi. İşçi ve işveren temsilcilerinin talep ve görüşlerini sunacağı toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başladı.







kaynak:sözcü