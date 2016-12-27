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isa'ya değil babaanneme tapın!

İSA'YA DEĞİL BABAANNEME TAPIN!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkede yeni yıl kutlamalarını yasaklayarak, halkın İsa'yı unutup babaannesine tapınmasını istedi

Tarih : 27 Aralık 2016, 14:00
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede yeni yılın kutlanmasını yasakladı.



India Times'ın haberine göre, Kim, Kuzey Kore'de halkın İsa'yı unutup yerine babaannesine tapınması için yeni yıl kutlamalarına yasak getirdi.



Babannesi Kim Jong-Suk'un, Hristiyanların kutladığı Noel bayramı arefesinde doğduğunu hatırlatan Kim, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.



Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, "Devrimin Kutsal Annesi" olarak biliniyor.



 



kaynak:habertürk








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