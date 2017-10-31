Yapılan bir araştırma, işaret parmağı ile yüzük parmağı arasındaki uzunluk farkının, kişinin sadık olup olmadığı ile ilgili ipucu verdiğini gösterdi.

Oxford Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümünden Profesör Robin Dunbar ve Northumbria Üniversitesinden Profesör John Manning tarafından yürütülen ortak bir araştırmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde Journal of Biology Letters dergisinde yayınlandı. Buna göre insanların parmak uzunlukları ile sadakat dereceleri arasında bir ilişki var.

DENEKLERE CİNSELLİK İLE İLGİLİ SORULAR SOULDU

Bundan önceki çalışmalar iki farklı insan türü olduğunu gösteriyordu: Kısa süreli ilişkilere yatkın olanlar ve uzun vadeli ilişkileri tercih edenler. Araştırmacılar da 575 Kuzey Amerikalı ve İngiliz üzerinde yaptıkları çalışmada katılımcıların cinsel ilişki hakkındaki bazı sorulara verdikleri cevapları analiz ettiler. Katılımcıların kimi sadık kiminin ise aldatma olasılığı daha yüksekti. Çalışmada aynı zamanda katılımcıların sağ elleri incelendi ve işaret parmakları ile yüzük parmaklarının boyları ölçüldü.

YÜZÜK PARMAĞI UZUN OLANLAR DAHA TUTARSIZ

Elde edilen verilere göre, yüzük parmağı daha uzun olanların yüksek testesteron düzeylerine sahip olduğu ve cinsel anlamda daha tutarsız oldukları saptandı. Bu durum hem kadınlar hem erkekler için geçerliydi. İşaret parmağı uzun olanların ise ilişkilerinde daha sadık oldukları görüldü.

EŞİT OLANLAR UZUN İLİŞKİYE DAHA YATKIN

İki parmağı da eşit uzunlukta olanların ise uzun vadeli ilişki aramaya daha yatkın oldukları görüldü.

Çalışmayı yürüten Dr. Wlodarski, "İnsan davranışları, çevre ve yaşam deneyimi gibi birçok faktörden etkileniyor ve bu tip şeyler, cinsel ilişkiler kadar kompleks bir konuda yalnızca ufak bir etkiye sahip olabilir" diye konuşuyor.

Kaynak: Telegraph

Kaynak: haberinburada