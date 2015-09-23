

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ISAF fuarında yerli ve yabancı birçok firma boy gösterdi.







Mesa Güvenlik firmasının markası olan Avenir ISAF fuarında en çok ilgi gören firmalardan biri oldu. MT Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Taştepe ve AR-GE Grup Başkanı Salih Boz'un ziyaret ettiği Avenir Standında kısa sürede yaşanan ilgi görülmeye değerdi. Taştepe ve Boz'a firma ve ürünler hakkında bilgiler veren Mesa Güvenlik A.Ş Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Salih Keleş, ISAF 2015 fuarının çok kapsamlı ve hareketli geçtiğini, yeni geliştirdikleri ürün olan AHD kamerave AHD kayıt cihazlarını, fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunduklarını söyledi. Sürekli gelişen pazarda güçlü durabilen nadir firmalardan biri olduklarını belirten Keleş, doğru çalışmalar müşteri memnuniyeti ve kaliteli ürün yelpazelerinden dolayı Türkiye ve ortadoguda ciddi bir pazar payına hitap ettiklerini ifade etti.







Yeni ürünler arasında özellikle 2MP lik AHD Kameralarınziyaretçiler tarafından çok beğenildiğini kaydeden Mehmet Salih Keleş, 2016 yılında Ar-Ge çalışmalarına daha fazla yoğunluk vererek müşterilerine daha üstün hizmetler geliştirmeye ve Dünya teknolojisini anlık olarak müşterilerine ulaştıracaklarını de sözlerine ekledi.







Avenir standından etkilendiğini söyleyen MT Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Taştepe, uzun yıllardır sürdürdükleri çözüm ortaklığına devam ettiklerini, Avenir ürünlerini güvenle kullandıklarını ve Türkiye'de en çok tercih edilen marka olduğunu bildiklerini ifade etti.







Taştepe, Avenir'in son kullanıcılar tarafından da bilinirliğinin arttığını ve artık Avrupa'da da tercih edilen en önemli markalardan biri olduğunu da sözlerine ekledi.



