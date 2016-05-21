

Olay, çekmeköy Ömerli Mahallesi Ömerli Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işadamı Fatih Mehmet Kılınç, kendisinden 700 bin TL borç para isteyen M.Ü. ve S.Ö. ile parayı vermek için buluştu. Şüpheliler parayı aldıktan sonra iş adamını götürdükleri ormanlık alanda tabancayla ensesinden vurarak öldürdü. 17 Mayıs günü ormanlık alanda cesedin bulunması üzerine polis harekete geçti.







Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada Fatih Mehmet Kılınç'ın son olarak M.Ü. ve S.Ö. ile Kadıköy'de bir alışveriş merkezi önünde buluştuğu ve otomobille uzaklaştığını tespit edildi. Polis, araçta bulunan M.Ü.'yü gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli M.Ü., Fatih Mehmet Kılınç'tan 700 bin lira borç istediklerini ve bu konuyu konuşmak için olay günü bir araya geldiklerini söyledi. Yolda seyir halindeyken aracın arka koltuğunda oturan S. Ö.'nün tabancasını çıkararak Fatih Mehmet Kılınç'ı öldürdüğünü söyleyen M. Ü.'nün, “Neden oldu bilmiyorum. Paniğe kapıldık. Cesedi ormanlık alana bırakıp oradan kaçtık. Cesedi bıraktıktan sonra Salim de araçtan indi. 700 bin lira parayı da o aldı. Ben de korktuğum için kaçtım” dediği belirtildi.



Polis, şüphelinin bu ifadesi üzerine S.Ö.'nün peşine düştü. Ancak yapılan çalışmalarda S,Ö.'nün de olay gününden bu yana kayıp olduğu tespit edildi. Emniyetteki ifadesi tamamlanan M.Ü. ise bugün adliyeye sevk edildi. M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli M.Ü., Sancaktepe'deki bir restoranda diğer şüpheli S.Ö.'yü bekliyor. M.Ü., S.Ö.'nün gelmesiyle restorandan çıkarak cadde üzerinde kendisini bekleyen siyah araca doğru yürüyor. Siyah aracın içerisindeki S.Ö., aracıyla M.Ü.'ye doğru yaklaşıyor. M.Ü., S.Ö.'nün kullandığı araca biniyor ve şüpheliler cinayeti işledikleri yere doğru ilerliyor.



