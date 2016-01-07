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işadamı rafet özsoy vuruldu

İŞADAMI RAFET ÖZSOY VURULDU

İş adamı Rafet Özsoy, Üsküdar'daki holding merkezinde kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Tarih : 07 Ocak 2016, 16:08
Puan Ver : İşadamı Rafet Özsoy Vuruldu(8/10)8


Olay saat 14.30 sıralarında Küçükçamlıca Mahallesi'ndeki Şahlanoğlu Çamlıca villaları içerinde bulunan Özsoy İnşaatın holding binasında meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan işadamı Rafet Özsoy, özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olay sonrası kaçarken polisin incelemesi sürüyor








Etiketler: İşadamı  Rafet  Özsoy  Vuruldu    haber

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