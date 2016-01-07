İŞADAMI RAFET ÖZSOY VURULDU
İş adamı Rafet Özsoy, Üsküdar'daki holding merkezinde kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Olay saat 14.30 sıralarında Küçükçamlıca Mahallesi'ndeki Şahlanoğlu Çamlıca villaları içerinde bulunan Özsoy İnşaatın holding binasında meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan işadamı Rafet Özsoy, özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olay sonrası kaçarken polisin incelemesi sürüyor
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