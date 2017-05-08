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işadamı evinde ölü bulundu

İŞADAMI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bodrum'da otel işletmecisi işadamı 55 yaşındaki Süleyman Yıldırım, evinde ölü bulundu.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 14:44
Puan Ver : İşadamı Evinde Ölü Bulundu(5/10)2


Turgutreis Mahallesi'nde oturan evli ve 1 çocuk babası Süleyman Yıldırım, dün telefonla arayıp kendisiyle görüşemeyince meraklanıp evi kontrole gelen kızı 22 yaşındaki Aslı Yıldırım tarafından ölü bulundu. Turgutreis'teki Siesta Otel'in işletmeciliğini yapan Yıldırım'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı belirtildi.



Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Ölenin kızı Aslı Yıldırım, "Babam telefonlara yanıt vermeyince, eve geldim kapıyı açıp girdiğimde salonda yatıyordu. Hemen sağlık ekiplerini çağırdım, şok oldum çok üzgünüm" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



 



kaynak:milliyet








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