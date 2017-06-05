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iş yerinin duvarına tuvaletini yaptı, işinden oldu

İŞ YERİNİN DUVARINA TUVALETİNİ YAPTI, İŞİNDEN OLDU

İşverenin temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay, işçi eyleminin başka yerde tuvaletler bulunduğu halde buralara gidilmeden fabrikanın içinde bir alanda gerçekleştiği...

Tarih : 05 Haziran 2017, 10:48
Puan Ver : İş Yerinin Duvarına Tuvaletini Yaptı, İşinden Oldu(7/10)9


 İşverenin temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay, işçi eyleminin başka yerde tuvaletler bulunduğu halde buralara gidilmeden fabrikanın içinde bir alanda gerçekleştiği, iş yerinde onlarca işçi çalıştığı hususu gözetildiğinde bu durumun kabul edilemez olduğuna hükmederek mahkeme kararını bozdu.

  Orhangazi ilçesinde 2015 yılında bir işyerinde meydana gelen olayda, sıkışan işçi iddiaya göre, çalıştığı bölümdeki tuvaletlerin dolu olduğunu görünce fabrika duvarına ihtiyacını giderdi. Onlarca kişinin çalıştığı fabrikada işçinin bu hareketi büyük yankı uyandırdı. Derhal toplanan İşyeri Disiplin Kurulu, karara varamadı. Kurulun 2 üyesi işçiye 2 günlük ücret cezası verilmesi gerektiğini savunurken 2 üye de işçinin işten çıkarma cezası verilmesi yönünde oy kullandı. Nihai kararın genel müdür tarafından verilmesine karar verildi. Sonrasında İş Kanunun 25/2-b maddesi ve Toplu İş Sözleşmesi (EK-7) Yasaklar ve Cezalar başlıklı 36. maddenin 30. fıkrası gereği işçinin iş akdi feshedildi.



 



kaynak:milliyet






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