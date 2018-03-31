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İŞ YERİNDEN 2 BİN EURO RÜŞVET ALAN SGK DENETMENİ, SUÇÜSTÜ YAKALANDI


İş yerinden 2 bin euro rüşvet alan SGK denetmeni, suçüstü yakalandı
Tarih : 31 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : İş Yerinden 2 Bin Euro Rüşvet Alan Sgk Denetmeni, Suçüstü Yakalandı(10/10)6

Sosyal Güvenlik Kurumunda denetmenlik yapan E.C.Y. (33) Bayrampaşa'da bir iş yerinden 2 bin Euro rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandı.

İŞ YERİ SAHİBİ POLİSE HABER VERDİ

Bayrampaşa'da bir ayakkabı imalathanesine giden E.C.Y. işyeri sahiplerine eksiklerinin olduğunu belirterek ceza kesmek istedi. Ancak 2 bin Euro karşılığında cezayı kesmeyeceğini belirten E.C.Y. bu parayı iş yerine danışmanlık hizmeti olarak alabileceğini söyledi. Bunun üzerine durumu kabul etmiş gibi yapan iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

PARAYI ALDIKTAN SONRA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Danışman olduğunu sanan E.C.Y., 13 Şubat günü ilk maaşını almaya geldiği esnada seri numaraları alınmış paraları alıp çıktı. Takibe başlayan polis ekipleri E.C.Y.7yi yakalayıp gözaltına aldı. Şubeye götürülen şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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