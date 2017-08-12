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İş makinesi tren yoluna devrildi! Seferler durduruldu

İŞ MAKİNESİ TREN YOLUNA DEVRİLDİ! SEFERLER DURDURULDU

İzmit'te tren yolu inşaatında kullanılan sondaj makinesinin devrilmesi sonucu enerji nakil hattı telleri koptu. Ankara ile İzmit arasında tren seferleri durdu.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 10:50
Puan Ver : İş Makinesi Tren Yoluna Devrildi! Seferler Durduruldu(9/10)5

İzmit'te tren yolu inşaatında kullanılan sondaj makinesi enerji nakil hattı tellerini kopardı. Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken Ankara ile İzmir arasında tren seferleri durdu.

İŞ MAKİNESİ DEVRİLİNCE ENERJİ HATTI KOPTU

Olay, sabah saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi"nde meydana geldi. Banliyö seferlerini yapacak tren raylarının döşenmesi öncesi sondaj çalışması yapan iş makinesi devrildi. İş makinesi demiryolu üzerindeki enerji hatlarını koparırken, olayda yaralanan olmadı.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

İşçilerin haber vermesi üzerine tren seferleri durduruldu. İtfaiye, polis ekipleri gelirken, kopan enerji hatlarının oluşturabileceği tehlikeye karşı önlem alındı. Tren yolunun yanından geçen D-100 Karayolu'nda ulaşım tek şeritten sağlandı. Demiryolları görevlileri bölgede çalışma yaparken, Ankara ile İzmit arasında yüksek hızlı tren ve banliyö tren seferleri durdu. Devrilen iş makinesinin vinçle kaldırılması ve enerji hatlarının onarımı için çalışmalar başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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