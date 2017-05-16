Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 400 bin TL'lik iş makinesi çalan hırsız makineyi 80 bin TL'ye satmaya kalkınca yakayı ele verdi.



Geçtiğimiz günlerde Çayırova'da gerçekleşen hırsızlık olayında iş makineleri satılan bir dükkandan 400 bin TL değerinde çeşitli iş makineleri çalınmıştı. Olay ile ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, PTS, harici kamera ve saha çalışmaları neticesinde hırsızlık olayını M.Y. isimli şahsın gerçekleştirdiği saptadı.



Şüpheli M.Y'nin çalıntı malzemeleri İstanbul'un Eyüp ilçesinde R.S. isimli şahıs aracılığı ile S.K. isimli şahsa 80 bin TL değerinde satmak istediği bilgisine ulaşıldı. Pazartesi günü emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde şüpheli M.Y. İstanbul'da yakalanarak Kocaeli'ye getirildi. Çalınan malzemeler ise dükkan sahibi A.T'ye teslim edilirken emniyette işlemleri tamamlanan M.Y Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Çalıntı malzemeleri alan S.K. ve R.S. isimli şahıslara da çalıntı malzeme satın almak suçundan ötürü işlem yapıldı.







kaynak:milliyet