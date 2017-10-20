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İş Kurmak İsteyene Kurumlardan, Hibe Ve Kredi Desteği
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İş Kurmak İsteyene Kurumlardan, Hibe ve Kredi Desteği

İŞ KURMAK İSTEYENE KURUMLARDAN, HİBE VE KREDİ DESTEĞİ

İş kurmak isteyene kurumlar, kredi ve hibe desteği sağlıyor. Çoğu bilinmeyen ve gözden kaçan bu destekler, özellikle genç girişimcilerle işini büyütmek isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor.

Tarih : 20 Ekim 2017, 10:40
Puan Ver : İş Kurmak İsteyene Kurumlardan, Hibe Ve Kredi Desteği(10/10)6

Devlet, girişimcileri ve iş kurup başkalarına istihdam sağlayacak yatırımları farklı kanallarla destekliyor. Bazıları karşılıksız olan bu desteklerden çoğu kişi haberdar değil. Bu kapsamda alınabilecek destekleri sizin için araştırdık. Bunların içinde en çok dikkat çekeni ve belki de ilk kez duyacağınız 'kaymakamlık kredisi'.

15 BİN LİRA YARDIM

Kaymakamlıklara bağlı olan 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları' tarafından, yeni işyeri kurmak isteyen gençlere 15 bin liraya kadar işletme sermayesi sağlanıyor. Bu bir kredi, hibe değil. ilk 1 yılı geri ödemesiz ve 4 yıl vadeli. Kaymakamlığın veya vakfın işyeri açma kredisi desteği için bütçesi varsa başvuru yapılabiliyor.

ÖNCE DOSYA AÇTIR

Ayrıca her ilin ve ilçenin yardım sayısı ile ayrılan bütçesi aynı değil. Şartlar kolay. Eğitim zorunluluğu yok. Neler gerekiyor? 1. Vakfa başvuru yapıp dosya açtırmak, 2. Açmak istediğiniz işyeri için araştırma yapıp, tüm giderler için teklif mektupları almak ve bu mektuplar ile bir proje haline getirip başvurmak, 3. Memur kefil getirmek.

TARIMA 30 BİN TL HİBE

Tarım Bakanlığı kırsal kesimlerde kendi işini kurmak isteyen gençlere 30 bin lira hibe veriyor. 18-41 yaş aralığında olmak aranan ilk şart. Destek, dükkan, işyeri açmak istemeyen ama köyüne dönüş yapıp tarım veya hayvancılıkla uğraşmak isteyenlere ödeniyor. Bakanlık her yıl bu konuda ilana çıkıyor. 'tarim.gov.tr'den takip edilmeli veya Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığı'ndan bilgi alınmalı.

PROJESİ OLANA DA VAR

Tübitak tarafından teknoloji odaklı olmak kaydıyla, yeni ürün tasarlayan ve yenilikçi iş fikirlerine 150 bin liraya kadar hibe desteği var. Her yıl 2 farklı çağrı ilanına çıkan kuruluş, gençlerin yenilikçi fikirlerinin desteklenmesini amaçlıyor. Girişimci adayları, herhangi bir konu ve sektör ayrımı gözetilmeksizin başvuru yapabiliyor. Bilgi için 'bigg.tubitak.gov.tr' internet sitesini ziyaret edin. (Posta)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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