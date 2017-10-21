İŞ KURMAK İSTEYEN EV HANIMINA, DEVLETTEN 15 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ
Aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımına, devletten faizsiz kredi desteği var. 15 bin liraya kadar çıkan kredinin vadesi, ilk 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 8 yıla kadar çıkabiliyor.
Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor. Bu yolla birçok kadın hem hayalini kurduğu işyerini açıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Bu kredi kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksul ailelere sağlanıyor.
8 YIL VADE İMKANI
Destek hibe niteliğinde değil. Geri ödemeli. Avantajı faizsiz olması. Bunun yanında 8 yıla kadar çıkan vade imkanı ise geri ödemelerin rahat yapılmasını sağlıyor. Yapılan araştırmalar sonunda ailenin maddi durumu yetersiz yani ekonomik yoksulluk söz konusuysa, girişimci ev kadınlarına destek sağlanıyor. Destek, vakıfların bütçeleri nispetinde oluyor.
HEYET ONAYI GEREKİYOR
Yapılacak işle ilgili hazırlıklar yapıldıktan sonra projeyle, ikamet edilen adrese en yakın vakfa giderek başvuru yapılıyor. Projeyi vakıftaki mütevelli heyeti inceledikten sonra uygun görürse onaylıyor. Onaylı proje, vakfın fon kurulu'na gönderiliyor. Kurul onayı alındıktan sonra, uygun görülen tutar kişiye teslim ediliyor.
İŞİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYEN DE ALIR
'Gelir Getirici Projeler' adı altında sunulan desteğe, Aile Bakanlığı katkı sağlıyor. Gelir getirici projenin amacı; yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurmaları gelir elde etmeleri ve başlattıkları işleri devam ettirmelerini sağlamak. El işi yapan, yöresel ürünlere yönelik üretim yapanlar, tarımsal faaliyetler destek kapsamında.
SATIŞI KOLAY OLANA ÖNCELİK
Soru: Proje kapsamında üretilecek mal veya hizmetin kapsamı nedir?
Cevap: Üretilecek olan hizmet veya malın yöresel satış ve pazarlama olanağının bulunması ve talep üretecek özellikte olması gerek.
Soru: Verilen en yüksek miktar ne?
Cevap: Projeye göre değişen miktar en fazla 15 bin lira ile sınırlı.
Soru: Kredi banka aracılığıyla mı?
Cevap: Hayır. Kredi onaylandıktan sonra ödeme vakıflara, vakıflardan da ev kadınlarına yapılıyor.
Soru: Desteğin geri ödemeleri nasıl?
Cevap: Yapılan destek miktarı ilk 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 6 yılda 6 eşit taksitte toplam 8 yılda geri ödeniyor.
Soru: Taksitleri geri ödemede aksama olursa ne olur?
Cevap: Taksidi ödeyemeyeceğinizi anladığınızda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuru yaparak yeniden yapılandırma yapmanız mümkün.
Soru: Tarım projeleri de kapsamda mı?
Cevap: Toprak mahsülü projeleri için de ödeme var. Hatta ilk 5 yıl geri ödemesiz, 6 yılda 6 eşit taksitte toplam 11 yılda ödeme söz konusu.
Soru: Daha detaylı bilgi nasıl alnır?
Cevap: Aile Bakanlığı'nın 'ALO 144- Sosyal Yardım Hattı'nı arayarak merak ettiğiniz tüm detayları öğrenebilirsiniz. (Posta)
Kaynak: haberinburada
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