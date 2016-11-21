Hayaliniz olan işi kurmak için maliyet engeline takıldıysanız dert etmeyin. Devlet bu durumdaki kişilere hibe yani karşılıksız destek sağlıyor. Elektrik, su, telefon ve internet faturası, ısıtma ve yakıt için 30 bin liraya kadar ödeme var...



32 SAAT ÜCRETSİZ EĞİTİM







Devlet, daha fazla eve iş ve aşın girmesi için teşviklerine devam ediyor. Bunlardan en önemlisi ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) tarafından verilen teşvikler. Bu teşviklerden faydalanmanın ilk şartı ‘girişimcilik eğitimi'. 32 saatlik ücretsiz eğitimi kursa giderek veya bilgisayar başında alabiliyorsunuz. Eğitimi alana hibe ve faizsiz kredinin kapısı açılıyor.







'İŞ'LE İLGİLİ HER ŞEY VAR







Başvuru için SGK'lı çalışmamak, şirket ortağı veya sahibi olmamak gerekiyor. 32 saatlik ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'ni KOSGEB personelleri veriyor. Eğitimler sırasında, daha önce girişimcilik desteği ile iş kuranlar da deneyimlerini paylaşıyor. Kısacası iş kurma ve destekle ilgili her şey A'dan Z'ye bu kurslarda anlatılıyor. Detaylara ‘kosgeb.gov.tr' internet adresinden ve ‘444 1 567' no'lu çağrı merkezini araya ulaşabilirsiniz.







NASIL ALINIR?







1-İş kurmak isteyen girişimci, ‘KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne kaydolup 32 saatlik ders alıyor.







2-Kursu tamamlayan girişimci, bir yandan şirketinin kurulum işlemlerini tamamlarken diğer yandan da iş planı hazırlıyor.







3-Ardından, 3 uzmandan oluşan KOSGEB jürisi karşısında iş planını anlatıyor.







4-Girişimci, jüriden ‘Olur' alması halinde 50 bin TL'lik hibe ve 100 bin TL'lik kredi almaya hak kazanıyor.







kaynak:posta