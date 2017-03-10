İş İlanı Verip, Görüşmeye Gelen Kadına Tecavüz Etti
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İŞ İLANI VERİP, GÖRÜŞMEYE GELEN KADINA TECAVÜZ ETTİ


İŞ İLANI VERİP, GÖRÜŞMEYE GELEN KADINA TECAVÜZ ETTİ
Tarih : 10 Mart 2017, 12:37
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Keziban B.'nin 200 lira parasını da gasp ettiği öne sürülen Murat Köse, şikayet üzerine tutuklandı. Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Dere Mahallesi, Kuzey Çevreyolu'nda meydana gelen olayda internette gördüğü iş ilanı için verilen telefon numarasına arayan Keziban B., randevu alarak ilan sahibi Murat Köse ile buluştu. Genç kadını otomobiline alıp ıssız bir yere götüren Köse, iddiaya göre bıçakla tehdit ederek tecavüz etti ve çantasındaki 200 liasını da alıp kaçtı.



Olay sonrası polise sığınan Keziban B. yaşadığı olayı anlatarak şikayetçi oldu. Polis tarafından yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenerek gözaltına alınan Murat Köse, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



 



kaynak:milliyet








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