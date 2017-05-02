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iş hayatında devrim gibi değişiklikler geliyor

İŞ HAYATINDA DEVRİM GİBİ DEĞİŞİKLİKLER GELİYOR

Kadın çalışanın hayatını kolaylaştırmak için harekete geçen hükümet, devrim niteliğinde adımlar atıyor. Kadınlar artık gece işlerinde 7.5 saatten fazla çalışamayacak, evlerinden araçlarla işe götürülüp, getirilecek

Tarih : 02 Mayıs 2017, 09:25
Puan Ver : İş Hayatında Devrim Gibi Değişiklikler Geliyor(6/10)6


İstihdam, yatırım, üretim ve sosyal politikalarda kadına pozitif ayırımcılık yapan hükümet, gece çalışmalarında da koruma kalkanı hazırladı. Sabah'ın haberine göre özellikle gece çalışmalarıyla ilgili köklü değişiklikler yapıldı.



Buna göre, kadınlar gece işlerinde 7.5 saatten fazla çalıştırılamayacak. Gece çalışacak kadınların isim listeleri iş müfettişlerince yapılan denetimlerde gösterilmek üzere saklanacak. Gece çalışan kadınlar evlerinden uygun araçlarla alınarak işe götürülüp getirilecek. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kadınların gece çalıştırılabilmeleri için işe başlamadan önce çalışmalarında sakınca olmadığına yönelik sağlık raporu alınması gerekiyor. Çalışanın özel durumu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenelerinin yapılması sağlanmalı" dedi.



 



kaynak:milliyet








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