Xerox'un iş ve günlük yaşamımıza sunduğu en önemli buluşlarından biri olan lazer yazıcılar 40 yaşında.



1969 yılında Xerox mühendisi Gary Starkweather, Xerox'un Webster New York'taki AR-GE laboratuvarında eski model bir faks makinesinin hızını artırmakla görevlendirildi. Starkweather ve ekibinin uzun yıllar süren araştırmaları, insanların günlük hayatta ve çalışma hayatında iletişim kurma biçimini kökten değiştiren lazer yazıcının icadını ortaya çıkardı.



İlk ticari lazer yazıcı 1977 yılında bugünden 40 yıl önce, Xerox 9700 adı ile piyasaya sunuldu. Xerox 9700, günümüzde dünya çapında yıllık 120 milyar doların üzerinde gelir elde edilen dijital baskı sektörünün ortaya çıkmasına önayak oldu. Xerox 9700, uzun yıllar kullanıldı, lazer yazıcı standartlarını belirledi ve kendisinden sonra üretilen farklı marka lazer yazıcılara da esin kaynağı oldu.



Xerox 9700



Ünlü araştırma şirketleri Buyers Lab ve Infotrends'in çatı şirketi KeyPoint Intelligence, Xerox 9700'ü; 19. yüzyılın buharlı baskı makineleri ve daha sonra icat edilen elektrikli baskı makinelerinden sonra endüstriyel otomasyonun üçüncü dalgasını müjdeleyen ilk ürün olarak tanımlıyor.



KeyPoint Intelligence Yönetim Direktörü Jeff Hayes, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Xerox 9700, 1970'lerde ofisleri, veri merkezlerini, fotokopi departmanlarını ve tüm dünyadaki baskı sektörünü tamamen değiştiren bilgisayar destekli otomasyon dalgasının ortaya çıkışında göz ardı edilemeyecek bir etkiye sahiptir. Bugün basılı kopyalar aracılığıyla kurduğumuz iletişimin kökenleri Xerox 9700'e uzanıyor” dedi.



Xerox tarihindeki en başarılı ürünlerden biri olan Xerox 9700; o yıllarda Xerox'a tek başına yıllık ortalama 1 milyar doları aşan bir kazanç sağladı. Dünyanın birçok ülkesinde çok hızlı kabul gören birçok ofiste kullanılmaya başlanan Xerox 9700, çıkış tarihinden 10 yıl sonra kamu kuruluşlarının; bankaların fatura, ekstre ve belge basmak üzere en çok tercih ettiği lazer yazıcı oldu.







İlk Yazıcı



Xerox CTO'su (Teknolojiden Sorumlu Başkanı) Steve Hoover, “Lazer yazıcının Xerox AR-GE merkezlerinde gerçekleştirilen en önemli icatlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Gary Starkweather'ın buluşu lazer yazıcı; sonradan geliştirilen birçok yeni lazer yazıcının yanı sıra, Xerox DocuTech ve Xerox iGen gibi dijital baskı sektörünün iş yapış biçimlerini kökten değiştiren üretime yönelik dijital baskı sistemlerinin geliştirilmesine de ön ayak oldu. Xerox 9700; lazer yazıcı tarihinin ilk üyesi olarak bu sektörde herkes tarafından kabul edilen ikonik bir üründür” dedi.



Xerox 9700 piyasaya sürüldüğü yıl olan 1977 yılından 1997 yılına kadar geçen 20 yıl süresince, kendi kategorisinde en çok satan pazar lideri ürün oldu. 1997 yılının son gününde üretimine son verilen Xerox 9700'ün dakikada 120 sayfalık baskı hızı; otomatik çift taraflı baskı özelliği, 300 dpi'lık standart baskı çözünürlüğü gibi gelişmiş özellikleri; günümüzde dahi çoğu kişi ve kuruluşun baskı ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. Xerox 9700, üretilen her belgenin kişiselleştirilebilmesine olanak vermesiyle de, değişken bilgi basımının önünü açtı. Xerox 9700 aynı zamanda kullanıcıların baskı hatalarını kontrol edebilen, Manyetik Mürekkep Karakter Tanıma (MICR) teknolojisini kullanan ilk yazıcıydı.



Lazer Yazıcıların babası Gary Starkweather



Lazer baskı teknolojisini icat ettikten sonra Xerox Webster AR-GE merkezinden Xerox Palo Alto Araştırma Merkezi'ne (PARC) geçen Gary Starkweather; yıllarca PARC'da yeni model birçok farklı lazer yazıcının geliştirilmesine de ön ayak oldu.



Gary Starkweather, icadının anısına 2012 yılında ABD'de, Ulusal Mucitler Onur Listesi'ne dahil edildi. Bugün emekli olan ve yaşamını Florida'da sürdüren Gary Starkweather; icadının önemli gelişmelere sebep olacağının en başından farkında olduğunu, ancak o zamanlar bu sürecin nasıl gelişeceğine dair bir fikri olmadığını söylüyor. Gary Starkweather, “O zamanlar esas soru, kağıdın geleceği ve teknolojinin gelişimi ile yazıcıların nasıl ayakta kalabileceği ile ilgiliydi. Ancak aradan 40 yıl geçmesine rağmen lazer yazıcıların hala güçlü bir konumda olduğunu ve önemini koruduğunu görüyoruz” diyerek konu ile ilgili memnuniyetini ifade ediyor.



Xerox, lazer yazıcı gibi ikonik buluşlarını; 2017 yılı başında piyasaya sürdüğü ve aynı zamanda Xerox tarihinin en büyük ürün lansmanı olan 29 yeni inovatif ürünle sürdürüyor. Xerox ConnectKey yazılım platformlu yeni ürünleri ile kişi ve kuruluşların iş yapış şekillerini günümüzün mobil çalışma anlayışına uyarlıyor. Xerox teknolojisinin gelmiş olduğu en üst düzeyi temsil eden Xerox ConnectKey ürün ailesinin kalbinde Xerox'un 40 yıl önce icat ettiği lazer yazıcı teknolojisi yatıyor.



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