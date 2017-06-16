Donald Trump başkanlık makamında 130 günü geride bıraktı. Yale Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı patronlar zirvesinde katılımcıların yarısı Trump'a en düşük not olan F verdi



Yale Üniversitesi tarafından düzenlenen CEO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın makamdaki ilk 130 günü değerlendirildi.







Zirvede bulunan CEO, iş adamları, hükümet yetkilileri ve akademisyenler arasında yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 50'si Trump'a olabilecek en düşük not olan "F" verdi. Yüzde 21'lik kesim yine geçer not olmayan "D" aralığını Trump'a layık görürken 125 kişi arasında sadece yüzde 1 oranında milyarder politikacıya "A" çıktı.







kaynak:habertürk