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iş dünyasından teröre tepki!

İŞ DÜNYASINDAN TERÖRE TEPKİ!

İş dünyası, bu sabah Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.

Tarih : 17 Aralık 2016, 13:25
Puan Ver : İş Dünyasından Teröre Tepki!(8/10)8


"BİZE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKLER"



Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Kayseri'de gerçekleşen menfur terör saldırısıyla ilgili bir mesaj yayımladı. Olpak yaptığı açıklamada şunları kaydetti.



"Maalesef hainler hainlik yapmaya devam ediyorlar. Bugün Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınlarında doğrudan askerimizi hedef alan bir terör saldırısının haberi ile yüreklerimiz yine dağlandı. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazi ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Başta şehit ailelerimize olmak üzere tüm milletimize sabır diliyorum. Bu vatanın kahraman evlatlarını hedef alan her saldırının milletimizin birlik ve bütünlüğüne yapıldığı ortadadır. Ancak hainler bilsin ki bu milleti asla sindiremeyecek, yıldıramayacaklar. Bize diz çöktüremeyecekler.Milletimizin başı sağ olsun"



"BAŞARAMAYACAKSINIZ! MİLLET SEFERBER, BİR VE BERABER..."



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran Kayseri'deki terör saldırısına sert tepki gösterdi. Baran yaptığı açıklamada;



"Çarşı iznine çıkan askeri, öğrenciyi, sivil vatandaşı kalleşçe katleden, ocaklarar ateş düşüren terör örgütü; işte bu yüzden hiçbir zaman insan olamaycaksınız! Bu millet canı yana yana da olsa size taviz vermeyecektir, birlik ve beraberliken vazgeçmeyecektir! Kayseri'de İstanbul'da, ülkemizin neresinde olursa olsun teröre karşı biriz, beraberiz! Tankla uçakla yapamadıklarını kalleş bombalarla yapacaklarını zannedenler ! Başaramayacaksınız! Millet seferber, bir ve beraber..." dedi.



 



kaynak:sabah








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