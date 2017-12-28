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İş Dünyasında Yeni Dönem! Arabuluculuk Sistemi 1 Ocak'ta Hayata Geçecek

İŞ DÜNYASINDA YENİ DÖNEM! ARABULUCULUK SİSTEMİ 1 OCAK'TA HAYATA GEÇECEK

İşçi ile işveren arasında 1 yıl sürecek anlaşmazlıkları 1 gün içinde çözebilecek arabuluculuk sistemi, 1 Ocak itibarıyla hayata geçiyor

Tarih : 28 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : İş Dünyasında Yeni Dönem! Arabuluculuk Sistemi 1 Ocak'ta Hayata Geçecek(6/10)2

İstanbul Sanayi Odası (İSO), üyelerinin mahkemelerde sonuçlanması için bir buçuk yıla kadar beklediği iş anlaşmazlıklarını hızlı, ekonomik ve tarafsız bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla İSO Arabuluculuk Merkezi'ni Oda bünyesinde 1 Ocak 2018 itibarıyla hayata geçiriyor.

HUKUKÇULAR GÖREV YAPACAK

Mahkemelerde sonuçlanması bir buçuk yıla kadar uzayan iş davalarının sadece bir günde çözüme kavuşturulması, böylece sanayicilerin zaman ve maliyet tasarrufu elde etmesinin hedeflendiği Merkez'de başvuran taraflar eşit haklara sahip olacak, bağımsız ve tarafsız arabulucu hukukçular görev yapacak.

ARABULUCU ÜCRETİ ÖDEYECEKLER

İSO Arabuluculuk Merkezi ile ticari, işçi-işveren, aile, tüketici, marka patent ve kira uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulması amaçlanırken, sanayiciler, sorunların çözümü için mahkeme harcı, tebligat, bilirkişi, keşif gibi ücretler yerine sadece arabuluculuk ücreti ödeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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