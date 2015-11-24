

Facebook'tan iş dünyası için mesajlaşma uygulaması: Work Chat



Dünyanın en çok kullanılan ikinci mesajlaşma servisi Facebook Messenger'a yeni bir alternatif geliyor. Facebook Work Chat olarak adlandırılan bu yeni uygulama sadece iş dünyasını hedefliyor. Profesyonellerin yeni sohbet platformu Facebook Work Chat şimdiden Android için Google Play Store'da yayınlandı bile.



Sessiz sedasız duyurulan bu yeni uygulamayı kullanmak için şirketlerin özel olarak Facebook'a başvurması gerekiyor. Eğer o şirkette çalışıyorsanız, çalıştığınız şirketin sohbet ağına dahil ediliyorsunuz. Uygulama Google Play Store'da yayında ancak sadece test sürecine dahil edilen kullanıcılar faydalanabiliyor.



Facebook Work Chat, tabii ki Facebook Messenger altyapısı üzerinden çalışıyor. Şirketteki tüm çalışanların listelendiği uygulamada, çalışanlar listesinden yeni bir sohbet başlatabiliyor, grup sohbetlerine katılabiliyorsunuz. Yine Facebook Messenger uygulamasındakine benzer olarak bildirimleri sessize alabiliyorsunuz. Microsoft Send ve BMM gibi diğer profesyonel mesajlaşma uygulamasına ciddi bir rakip ve alternatif olarak düşünülmesi gereken bu uygulama, önümüzdeki dönemlerde hızla yaygınlaşacaktır. Facebook Work Chat şimdilik 300 farklı firma ile deneme sürecinde.







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