

Darbe girişimi sonrası faiz indirip indirmeyeceği tartışılan Merkez Bankası, temmuzda da indirime devam etti.TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) koridorunun üst bandını 25 baz puan daha düşürerek yüzde 8.75 seviyesine çekti. İTO, MÜSİAD, ASKON, İSTİB karar sonrası açıklama yaptı.







İTO: ANLAMI ÇOK DAHA BÜYÜK







İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, demokrasiye kastedilmek istenilen bir girişimin yeni atlatıldığı bu dönemde, TCMB'nin aldığı üst üste beşinci faiz indirimi kararının anlamının çok daha büyük olduğunu bildirdi.







Çağlar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, demokrasiye kastedilmek istenilen bir girişimin yeni atlatıldığı bu dönemde, TCMB'nin aldığı üst üste beşinci faiz indirimi kararının anlamının çok daha büyük olduğunu kaydetti.







Bu kararla birlikte yatırımcılara fiyat istikrarını koruyarak, faiz politikasının sürdürüleceği mesajı verildiğini vurgulayan Çağlar, reel sektörün ve üretimin merkeze alınmasının, üst bantta yapılan düzenleme ile bir kez daha teyit edildiğini dile getirdi.







MÜSİAD: BANKALAR DESTEKLEYİCİ HAMLELER YAPMALI







Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak ise cuma gününden bu yana ülkede yaşanan hain "Paralel Darbe Girişiminin" etkilerinin görüldüğünü, bu ihanete direnirken herkesin etkin adımları zamanında atmasının çok önemli olduğunu bildirdi.







Böyle bir ortamda TCMB'nin tekrar bir faiz indirimine giderek piyasalarda olumlu bir mesaj vermesinin iş dünyası adına sevindirici bir gelişme olduğunu aktaran Olpak, şunları kaydetti:







"TCMB'nin geçtiğimiz dört ayda parasal sadeleşme yönünde attığı adımları temmuz ayında da, üstelik hain bir paralel darbe teşebbüsü yaşanmışken ve buna karşı tüm milletimiz, tüm kurumlarımız net bir şekilde direnirken sürdürmesi, iş dünyası adına sevindirici bir gelişmedir. İş dünyası olarak TCMB'nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızla yansımasını bekliyoruz. Şimdi bankaların hemen ve dişe dokunur bir şekilde Merkezin bu kararını destekleyici hamleler yapması gerekmektedir. TCMB'den önümüzdeki süreçte politika faizinde de indirime giderek piyasaların risk iştahını daha da artırmasını bekliyoruz."







ASKON: FAİZ İNDİRİMİ DOĞRU KARAR







Anadolu Aslanları ve İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca da ülkenin 15 Temmuz akşamından itibaren olağanüstü durumlar geçirdiğini belirterek, "Ülkece milli birlik ve bütünlük göstererek tarihi bir sınav verdiğimiz bu günlerde, piyasalarda yaşanan gelişmelere rağmen Merkez Bankası cesur bir karar alarak marjinal fonlama faizinde 25 baz puanlık indirime gitmiştir." ifadelerini kullandı.







Merkez Bankasının stratejik bir karar verdiğini ve faiz oranları konusunda cesur bir tavır ortaya koyduğunu aktaran Koca, "Anlamı derin bir değer ifade eden bir karar." değerlendirmesinde bulundu.







Koca, Türkiye'nin maalesef elim bir darbe teşebbüsüne konu olduğunu, böyle zamanlarda ekonominin tüm değerlerinin ciddi anlamda tahrip olmasının olağan kabul edileceğini, ancak Türkiye'nin yönetimiyle, milletiyle tarihe mal olacak bir tavır gösterdiğini, hem darbe hem de yan etkilerinin geri püskürtüldüğünü dile getirdi.







Tam bu kapsamda Merkez Bankasının millete güvenerek büyük bir karar verdiğini ve faizleri düşürdüğünün altını çizen Koca, şunları kaydetti:







"Bu karar diğer hareketlerle örtüşecektir. Döviz yükseldi, geri düştü. CDS primleri yükseldi, düştü. Ülkedeki siyasi liderliğe olan güven ekonomide çalkantıya fırsat vermiyor. Derecelendirme kuruluşlarının talihsiz beyanları milletin bu gücünü ve kendine güvenini sarsamayacaktır. Faiz indirimi doğru karar olmuştur. Diğer parametreler de bu kararı destekleyecektir."







İSTİB: AYNI İNANCA SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERDİ







İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise Allah'a şükür, halkın kahramanca dik duruşu ile darbenin savuşturulduğunu bildirdi.







Bu hain girişimin ekonomik ve sosyal alandaki tortularının da bir an önce giderilmesi gerektiğine işaret eden Kopuz, darbenin savuşturulduğunu, fakat tehlikenin hala geçmediğini kaydetti.







Kopuz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda iş dünyasının temsilcileri olarak sabah işimizin başında daha çok çalışarak, daha çok üreterek; geceleri ise meydanlarda nöbetimize devam ederek darbeye ve darbecilere karşı vatanımızı savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.







Başbakan Binali Yıldırım'ın 17 Temmuz Pazar günü yaptığı açıklamada TCMB'nin finansal piyasaların etkin işleyişinin sağlanması için gerekli tedbirleri aldığını ilettiğini anımsatan Kopuz'un açıklamada şu görüşlerine de yer verildi:







"Bugün memnuniyetle gördük ki hain darbe girişiminden 5 gün sonra Merkez Bankası tarafından ekonomiye destek vermek adına böyle bir adım atılabilmiştir. Merkez Bankası tarafından darbe girişimi nedeniyle piyasalarda oluşan dalgalanmaların alınan likidite tedbirleriyle sınırlandırılmış olduğunun açıklanması da gösteriyor ki Türkiye ekonomisi darbe girişiminden kalıcı hasar almadan çıkmayı başarmıştır.







Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri ile bu zor süreci kısa zamanda atlatabileceğine inancımız tam… Merkez Bankasının bu cesur kararı ekonominin birçok ayağının da aynı inanca sahip olduğunun göstergesidir. 15 Temmuz sonrasında piyasadan bize gelen veriler de bu görüşü destekler niteliktedir. Biz inanıyoruz ki hükümetimizin kısa zamanda hayata geçireceği ekonomik tedbirler, bu faiz düşüşü ile birlikte ekonomimizin aldığı hasarı düzeltecek ve gelişme yolunda ilerleyişimiz sürecektir."