Dayanıklılık ve performansı arayan iş profesyonellerinin tek tercihi olan efsane bilgisayar ThinkPad 24'üncü yaşını kutluyor.



Dayanıklılık ve performansı arayan iş profesyonellerinin tek tercihi olan efsane bilgisayar ThinkPad 24'üncü yaşını kutluyor.



Lenovo'nun dünyada en çok satan efsanevi ürün segmenti ThinkPad 24'üncü yaşını kutluyor. 10 farklı askeri dayanıklılık testinden tam not alarak tüketiciyle buluşan ThinkPad serisi ürünler; üstün dayanıklılık, şıklık ve güvenlik özellikleriyle uzun yıllardır profesyonellerin ilk tercihini oluşturuyor. 24 yıllık tarihinde T420, T460, X260 ve bol ödüllü X1 serisi gibi efsane modellere hayat veren ThinkPad, bu başarısını tüketicinin rahatça kullanabileceği ürünleri yaratma felsefesine ve çözüm odaklı duruşuna bağlıyor.







Üstelik bu teknoloji harikası ürünler şimdi büyük istek üzerine perakende sektöründe, herkesin ulaşabilmesi için en prestijli teknoloji marketlerde yerini alıyor.



ThinkPad serisinin en yeni ürünlerinden ThinkPad X1 Carbon ise yanmaya dayanıklı karbon alaşımı ve sadece 1,30 kg hafifliği ile dünyanın en hafif 14 inçlik Ultrabook modeli olmasının yanı sıra 17,72 mm inceliğiyle de bugüne kadar üretilen en ince ThinkPad olma özelliğine sahip.







Başarıyla tamamladığı askeri testlerle sıvı dökülmelerine, yüksek ısıya ve darbelere dayanıklı karbon alaşım gövdesi ve 10 saate varan pil ömrüyle ThinkPad X1 Carbon iş dünyasının en şık ve en dayanıklı partneri.



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