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İş arayanlar dikkat! 81 binden fazla eleman aranıyor

İŞ ARAYANLAR DİKKAT! 81 BİNDEN FAZLA ELEMAN ARANIYOR

İstihdam seferberliğinde ikinci aşama için sağlanan teşvikler yasalaşma yolunda ilerlerken hem özel sektör hem de kamu, eleman alımlarına devam ediyor.

Tarih : 20 Şubat 2018, 11:10
Puan Ver : İş Arayanlar Dikkat! 81 Binden Fazla Eleman Aranıyor(9/10)5

İstihdam seferberliğinde ikinci aşama için sağlanan teşvikler yasalaşma yolunda ilerlerken hem özel sektör hem de kamu, eleman alımlarına devam ediyor.İş arayanlarla işverenleri buluşturan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), halen 81 bin 533 eleman arıyor.

EN ÇOK BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

En çok eleman aranan alanların başında ise beden işçiliği geliyor. Türkiye genelinde işverenler 19 bin 932 beden işçisi arıyor. Firmalar, 3 bin 523 satış danışmanı, 2 bin 520 temizlik elemanı, 2 bin 39 garson, 2 bin 27 güvenlik görevlisi, 2 bin 5 makineci (dikiş), bin 561 pazarlamacı ve bin 221 büro memuru arıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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