

ZORLU: "GRUP OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ VE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"











Zorlu, "Bence Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı çok olumlu. Çünkü işsizliğin düşmesi yönünde sadece bir kişinin değil, herkesin çaba sarf etmesi lazım. Grup olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.







Bazı sektörlerde birkaç gün önce ÖTV oranlarının düşürüldüğünü hatırlatan Zorlu, "Bunun geri dönüşünde satışlar, ihracat, istihdam artar. Grup olarak zaten 'işçi çıkartalım' gibi bir düşüncemiz yok. Elimizden geldiğince de istihdam yaratmaya çalışıyoruz. Bu çağrının yansımalarının iş dünyasında olacağını düşünüyorum. Bunlar geçiş dönemlerimiz... Bu sıkıntılar geçecek. İnanıyorum ki yaza doğru işsizlik oranları düşecektir." ifadelerini kullandı.











kaynak:sabah