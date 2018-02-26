Galatasaray'da Eren Derdiyok 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
Altın, Yükselişe Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
Uygur Kardeşlerle Tanımıştık! Cezayirlilerin Kahramanlık Öyküsü: Abdülkadir
Sofra/Compass Group Türkiye, 6 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
Zorlu Holding İle Çinli Gsr Capital, Otomobil Bataryası Üretecek
Kafe Sahipleri Belediyenin 'tente' Kararını Protesto Etti
31 Yaşındaki Boksör, Kazandığı Maçtan Sonra Hayatını Kaybetti
Mersinli Bitcoin Yatırımcısının, 500 Bin Tl'lik Bitcoin'leri İstanbul'dan Çalındı
Ferrari 488 Pista Gün Yüzüne Ne Zaman Çıkıyor ?
Ikyb'nin Yurt Dışı Uçuş Yasağı 3 Ay Daha Uzatıldı
Trabzonspor'un Borcu 11 Yılda 20 Kat Arttı
Ptt'de Yeni Hizmet! Artık Barkod Okutulup Kargo Alınabilecek
Gıda Fiyatlarını Düşürmek İçin 30 Aşamalı Plan Geliyor
Kadıköy'de 4 Minibüsçü, Motosikletli Çifti Yerde Tekmeleyerek Feci Şeklide Dövdü
Boko Haram'ın Kaçırdığı 110 Kız Öğrenci Aranıyor
Afrin Operasyonunun 38. Gününde Tsk Duyurdu: 2001 Terörist Öldürüldü
Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu
Polisin Kurtardığı 14 Yaşındaki Çocuk Gelinin Annesi De Küçük Yaşta Evlenmiş

İş adamının yanlışlıkla aldığı valiz kabusu oldu

İŞ ADAMININ YANLIŞLIKLA ALDIĞI VALİZ KABUSU OLDU

Tatil için geldikleri İstanbul'daki havalimanında yanlış valizi aldıkları için tutuklanan Kazakistanlı iş adamı ve eşi, 22 gün hapis yattı. Çift, 4 ay süren davanın sonunda ülkelerine geri dönebildi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 10:30
Puan Ver : İş Adamının Yanlışlıkla Aldığı Valiz Kabusu Oldu(8/10)4

Kazakistanlı iş adamı Vyacheslav Sapa ile eşi Tatyana, geçen Kasım'da tatil için İstanbul'a geldi. İkili, havalimanında yanlış çantayı aldıklarını sonradan fark etti.

HIRSIZLIKTAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İkili, hırsızlıktan cezaevine gönderildi. Kazak çiftin arkadaşları Halil İbrahim Seyithanoğlu ise çifti kurtarmak için harekete geçti.

Sonunda çantası yanlışlıkla çalınan kişinin Dilshod Yadgarov olduğu belirlendi. Yadgarov, "Şikayetçi değilim" dedi.

Bunun üzerine çift, yurt dışına çıkış yasağı konularak 22 gün hapis yattıktan sonra salıverildi.

Ülkelerine dönemeyen Kazak çift, 4 ay boyunca arkadaşları Seyithanoğlu tarafından misafir edildi. Sonunda çift, yargılandıkları davadan beraat etti. Bu kararın ardından ikili, 4 ay sonra ülkelerine dönebildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İş  Adamının  Yanlışlıkla  Aldığı  Valiz  Kabusu  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER