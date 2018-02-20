İŞ ADAMINA EVLAT ŞOKU! İKİ ÇOCUĞU DA MEĞER BAŞKA ADAMDANMIŞ
Almanya'da eşinden boşanan iş adamı şüpheleri üzerine yaptırdığı DNA testinde 2 çocuğun farklı 2 erkekten olduğunu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan iş adamı, çocukları nüfusundan düşürdü.
Almanya'da yaşayan iş adamı Y.E. (32), eşi B.E.'den boşandıktan sonra 2 çocuğu için 'soybağının reddi' davası açınca hayatının şokunu yaşadı. Davada 6 ve 8 yaşındaki kardeşlere yapılan DNA testinde, yıllardır büyüttüğü çocukların Y.E.'den değil; farklı 2 erkekten olduğu ortaya çıktı. Alman yasalarına göre, 2 çocuğu evlatlıktan çıkaran Y.E., Türk yasalarına göre de çocukların nüfusundan düşürülmesi için tenfiz davası açtı.
2 ÇOCUK SAHİBİ ÇİFT ANLAŞAMAYINCA BOŞANDI
Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan ve hazır gıda ürünleri ticareti yapan iş adamı Y.E., kendisiyle aynı yaştaki B.E. ile 2007 yılında hayatını birleştirdi. Zaman içinde çiftin anlaşmazlıkları, 2 çocuğun dünyaya gelmesine rağmen artınca, evlilikleri uzun sürmedi. Frankfurt Mahkemesi'nce, açılan davada çiftin boşanmalarına karar verildi.
ÇOCUKLARI İÇİN 'SOYBAĞININ REDDİ' DAVASI AÇTI
Boşanma davası kararının kesinleşmesinden sonra Y.E., çocuklarıyla ilgili duyduğu birtakım iddialar üzerine bu kez de 'soybağının reddi' için yine Frankfurt'ta dava açtı. Açılan dava sonrasında mahkeme heyetinin kararıyla 6 ve 8 yaşında olan 2 çocuk için DNA testi yapıldı.
DNA TESTİYLE ÇOCUKLARIN ONDAN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Testin sonuçları ise Y.E. ve ailesini olduğu kadar mahkeme heyetini de şaşkına çevirdi. Test sonrasında, yıllarca evladı olarak bakımlarını üstlendiği ve sevgiyle büyüttüğü 2 çocuğun Y.E.'den değil; farklı 2 erkekten olduğu saptandı.
ALMAN YASALARINA GÖRE ÇOCUKLARI, NÜFUSUNDAN DÜŞTÜ
Ortaya çıkan bu gerçek üzerine mahkeme, Almanya yasalarına göre, çocukların Y.E.'nin nüfusundan düşürülmesine karar verdi. Çocuklar da anneleriyle birlikte hayatlarını sürdürmeye başladı.
TÜRKİYE'DE ÇOCUKLAR, MİRASÇISI OLDUĞU İÇİN TEKRAR DAVA AÇTI
Alman yasalarına göre, hem eşinden boşanan hem de çocukları için 'soybağının reddi' kararı çıkaran Y.E., Türk yasalarına göre de çocukların halen kendi üzerinde ve mirasçısı olarak görülmesi nedeniyle harekete geçti.
TÜRKİYE'DE DE ÇOCUKLAR NÜFUSUNDAN DÜŞTÜ
Y.E. adına avukat Ayşe Esra Ünlü Polat, aile mahkemesi sıfatıyla Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 'tenfiz' davası açtı. Dava sonrasında hem boşandığı eşi B.E.'nin hem de 2 çocuğun, Türkiye'deki yasalara göre de Y.E.'nin nüfusundan düşmüş olacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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