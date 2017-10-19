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İş Adamı Osman Kavala, Havalimanında Gözaltına Alındı
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İŞ ADAMI OSMAN KAVALA, HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI


İş Adamı Osman Kavala, Havalimanında Gözaltına Alındı
Tarih : 19 Ekim 2017, 01:20
Puan Ver : İş Adamı Osman Kavala, Havalimanında Gözaltına Alındı(9/10)5

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, İletişim Yayınları'nın sahibi olan işadamı Osman Kavala, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

UÇAĞIN İÇİNDE GÖZALTINA ALINDI

Kavala'nın Gaziantep'te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alındığı ifade edildi. Polisin Kavala'nın uçaktan inmesine izin vermeden, uçağa binerek gözaltı yaptığı bildirildi.

OFİSİNDE ARAMA YAPILDI

Polisin sivil toplum çalışmaları yapılan Anadolu Kültür A.Ş. ofisinde arama yaptığı bildirildi.

EŞİ VE AVUKATLARI DA EMNİYET'E GİTTİ

T24'te yer alan habere göre Kavala Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kavala'nın eşi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ayşe Buğra ve avukatlarının da emniyete geçtikleri ifade edildi.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

Osman Kavala 1957 Paris doğumludur. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubunda yönetici olarak çalışmaya başladı.

Osman Kavala Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Murat Belge'yle birlikte Türkiye'nin en büyük yayınevlerinden biri olan İletişim Yayınlarının kurucusudur.

TESEV Yönetim Kurulu Üyesi, Açık Toplum Enstitüsü'nde Danışma Kurulu Üyesi, Tarih Vakfı'nın sponsoru, Diyarbakır Kültürevi'nin sponsoru, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesidir.

Kavala'nın Türkiye'de faaliyet gösteren vakıflarının spekülatör George Soros ile ilişki içerisinde olduğu ileri sürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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