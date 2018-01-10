Perakende ve toptan sektörünün önemli isimlerinden Beğendik Mağazalarının kurucusu Kayseri'nin tanınmış işadamlarından Mehmet Beğendik, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

ABDULLAH GÜL KAYSERİ'YE GELDİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, işadamı Mehmet Beğendik'in cenazesine katılmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi.

Havayolu ile kente gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erkilet Havaalanı'nda il protokolü tarafından karşılandı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, Beğendik'in hemşehri yanlısı bir insan olduğunu ifade ederek, "Hemşehrimiz Mehmet Beğendik beyin vefatı vesilesiyle cenazesine katılmak için geldim arkadaşlarla beraber. Kendisi memleketin eşraflarından birisiydi, aynı zamanda çok vizyoner birisiydi. Bugünkü AVM diye bilinen alışveriş merkezleri daha yokken bunların ilkini hem de yerli bir firma olarak tüm Türkiye'ye yayan bir insandı. Dolayısıyla dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı, hemşehri yanlısıydı. Kime sorsanız 'çok delikanlı bir insandı' diyecektir" diye konuştu.

SEVENLERİ MESAJ YAĞDIRDI

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş "Kayseri eşrafından hayırsever İşadamı Hacı Mehmet Beğendik Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Beğendik Ailesine sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

İş adamı İbrahim Sungur, 'acı kaybımız' olarak duyurduğu mesajında "Şehrimizin kıymetli evladı, değerli büyüğümüz. Sayın Mehmet Beğendik Beyi malesef kaybettik. Kederli ailesine sabır ve taziyeler dilerim. Şehrimizin başı sağolsun.Allah rahmetiyle, mağfiretiyle karşılasın" ifadelerini kullandı.

İmran Engür, "Manevi babam Mehmet Beğendik hakkın rahmetine kavuştu allah değerli ailesine sabır versin.ışıklar uyu babacığım yolun ışık olsun" dedi.

Ahmet Cevizoğlu, "Çok sevdiğim abim iyilik babası eniştem mehmet beğendik ankarada hakkın rahmetine kavuşmuştur sevenlerine duyurulur.mevla rahmet eylesin" dedi.

Mustafa Öz de "Kayseri sevdalısı,hatırşinaz,mümtaz abim Mehmet Beğendik Hakkın rahmetine kavuşmutur. Rabbim Cennetinde cem eylesin" dedi.

KAPIDA KUYRUK OLUYORDU

Mehmet Beğendik'in kurucusu olduğu Beğendik Marketler Zinciri'nin ilki 1993 yılında Ankara Kocatepe'de açıldı. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere toplam 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor. 1993'te Kocatepe'deki ilk mağaza açıldığında Ankaralılar büyük ilgi göstermişti. Hatta ilgi öylesine yoğundu ki, ilk günlerde kalabalık nedeniyle vatandaşlar içeriye kuyrukla alınıyordu. Bir grup müşteri dışarı çıktıktan sonra yenileri mağazaya giriyordu.

BEĞENDİK BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Beğendik'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kayseri Camiikebir'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: haberinburada