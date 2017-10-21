İŞ ADAMI GALİP ÖZTÜRK, ARAKANLI MÜSLÜMANLAR İÇİN KONUT YAPTIRACAK
Ünlü iş adamı Galip Öztürk, Arakan vahşetinde yara sarıyor. Öztürk, Müslümanlar için 1 milyon dolarlık konut yaptıracak.
Myanmar'daki silahlı şiddetten kaçan ve Türkiye'nin çabalarıyla tüm dünyanın gündemine oturan Arakanlı Müslümanlara uzanan yardım ellerine önemli bir isim daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert çıkışları sonucu BM'nin de dikkatini çeken dramda, büyük acıyı hafifletmek için atılan adımlara, ünlü iş adamı Galip Öztürk'ün de konut desteğiyle katılma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
"ARAKAN'A 1 MİLYON DOLARLA KAÇ KONUT YAPABİLİRİZ"
Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk, Arakanlı Müslümanlara nefes aldıracak dev projesini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam'la paylaştı.Öztürk, Serdar Çam'a attığı twette, "Hocam, Arakan'a 1 milyon dolarla kaç tane kalıcı konut yapabiliriz, yardımcı olabilir misiniz?" dedi.
VAHŞETİN ACISI DİNMEDİ
Mynmar ordusunun saldırısıyla binlerce Müsluman can verdi, binlercesi Bangladeş'e sığındı. Arakan vahşetini tüm dünyaya gösteren Türkiye'nin duruşu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanya tüm dünyada yankı buldu. Boyutları büyük olan vahşetin acısı hala sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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