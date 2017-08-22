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iş adamı feyyaz berker, hayatını kaybetti

İŞ ADAMI FEYYAZ BERKER, HAYATINI KAYBETTİ

Tekfen Holding ve TÜSİAD kurucularından ünlü iş adamı Feyyaz Berker, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 14:10
Puan Ver : İş Adamı Feyyaz Berker, Hayatını Kaybetti(6/10)4


İş dünyası Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü iş adamlarından Feyyaz Berker'den gelen acı haberle sarsıldı. 92 yaşındaki başarılı iş adamı, 2014'ten beri süregelen sağlık sorunları nedeniyle dün gece geç saatlerde hayatını yitirdi.



FEYYAZ BERKER KİMDİR?



1925'te Mersin'de doğdu. Orta öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı. 1942 yılında girdiği Robert Kolej Mühendis Mektebi'ni 1946 yılında inşaat mühendisi olarak bitirdi. Yüksek lisans derecesini Michigan Üniversitesi'nden 1948 yılında aldı. ABD'de bir yıl kalıp çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü.



Askerlikten sonra Esenboğa Havaalanı inşaatında ilkin şantiye şefi, sonra laboratuvar ve araştırma bölümü başkanı olarak çalıştı. 1956 yılında Robert Kolej'den sınıf arkadaşı Nihat Gökyiğit ile FN Danışmanlık şirketini kurdu. Bu şirket zamanla Tekfen Holding'e dönüştü. Şu anda holding bünyesindeki Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya, Doğu ve Orta Avrupa'da büyük başarıları olan uluslararası bir yüklenici olarak saygın bir isimdir. Dünyadaki en büyük 225 müteahhit firma arasinda yılda 1 milyar doları aşkın kontrat miktarıyla 2012 yılında 88. olmuştur.



Feyyaz Berker çok çeşitli derneklerin kuruluşunda ve yönetimlerinde yer almıştır. TÜSİAD Kurucu Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konsey Başkanlığı, Robert Kolej ve TEMA Mütevelli Heyetleri bunların arasındadır.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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