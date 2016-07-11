O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ırs facebook'un peşine düştü

IRS FACEBOOK'UN PEŞİNE DÜŞTÜ

ABD vergi idaresi IRS, Facebook'un vergi kaçırmak için “yaratıcı” yöntemler kullandığını iddia ederek sosyal medya devinden istediği ancak alamadığı resmi belgeleri almak için mahkemeye gitti.

Tarih : 11 Temmuz 2016, 11:15
Puan Ver : Irs Facebook'un Peşine Düştü(9/10)11


ABD vergi idaresi IRS, Facebook'un vergi kaçırmak için “yaratıcı” yöntemler kullandığını iddia ederek sosyal medya devinden istediği ancak alamadığı resmi belgeleri almak için mahkemeye gitti. 



Mahkeme kararıyla Facebook ofislerini basacak ve istedikleri belgeleri alacak olan IRS'in iddiasına göre Facebook 2010 yılında ABD'deki varlıklarını, vergi cenneti olan İrlanda'ya devrederken devir fiyatlarını son derece düşük göstererek gelirlerinde milyarlarca dolarlık oynama yaptı. Bu neden oluşan vergi farkı ise vergi kaçırmak anlamına geleceğinden sosyal medya devine çok ağır bir vergi cezası kesilmesi gündeme gelecek.



Facebook, IRS'in istediği belgeleri teslim etmeyerek ve IRS'in taleplerine cevap vermeyerek, veri daresini doğrudan karşısına almış bulunuyor. ABD'de vergi idaresi çok geniş ve sert yetkilere sahip, vergi kaçırdığını tespit ettiği kurumlara ve vatandaşlara çok ağır cezalar kesmesiyle de çok “çekinilen” bir kurum olarak biliniyor.



Zuckerberg'in sosyal medya servisi de, diğer ABD'li teknoloji şirketleri gibi, gelirlerini ve diğer varlıklarını verginin %35 olduğu ABD'de toplamak yerine, %12,5 verginin alındığı ve çok geniş muafiyetlerin sağlandığı İrlanda'ya yönlendiriyorlar. Ancak bu yöntem ABD yönetimini ve gelirlerin sağladığı Avrupa ülkelerinin büyük tepkisini çekiyor. Gelirlerini İrlanda'ya yönlendiren şirketlere hem ABD'de hem de Avrupa'da çok ağır maliye baskısı uygulanıyor.



Independence Day 2 Hayal Kırıklığı Yarattı!








Etiketler: Irs  Facebook  Un  Peşine  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER