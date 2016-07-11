ABD vergi idaresi IRS, Facebook'un vergi kaçırmak için “yaratıcı” yöntemler kullandığını iddia ederek sosyal medya devinden istediği ancak alamadığı resmi belgeleri almak için mahkemeye gitti.



ABD vergi idaresi IRS, Facebook'un vergi kaçırmak için “yaratıcı” yöntemler kullandığını iddia ederek sosyal medya devinden istediği ancak alamadığı resmi belgeleri almak için mahkemeye gitti.



Mahkeme kararıyla Facebook ofislerini basacak ve istedikleri belgeleri alacak olan IRS'in iddiasına göre Facebook 2010 yılında ABD'deki varlıklarını, vergi cenneti olan İrlanda'ya devrederken devir fiyatlarını son derece düşük göstererek gelirlerinde milyarlarca dolarlık oynama yaptı. Bu neden oluşan vergi farkı ise vergi kaçırmak anlamına geleceğinden sosyal medya devine çok ağır bir vergi cezası kesilmesi gündeme gelecek.



Facebook, IRS'in istediği belgeleri teslim etmeyerek ve IRS'in taleplerine cevap vermeyerek, veri daresini doğrudan karşısına almış bulunuyor. ABD'de vergi idaresi çok geniş ve sert yetkilere sahip, vergi kaçırdığını tespit ettiği kurumlara ve vatandaşlara çok ağır cezalar kesmesiyle de çok “çekinilen” bir kurum olarak biliniyor.



Zuckerberg'in sosyal medya servisi de, diğer ABD'li teknoloji şirketleri gibi, gelirlerini ve diğer varlıklarını verginin %35 olduğu ABD'de toplamak yerine, %12,5 verginin alındığı ve çok geniş muafiyetlerin sağlandığı İrlanda'ya yönlendiriyorlar. Ancak bu yöntem ABD yönetimini ve gelirlerin sağladığı Avrupa ülkelerinin büyük tepkisini çekiyor. Gelirlerini İrlanda'ya yönlendiren şirketlere hem ABD'de hem de Avrupa'da çok ağır maliye baskısı uygulanıyor.



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