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ıron man serisi sona erdi!

IRON MAN SERİSİ SONA ERDİ!

2014 yılından beri film dünyasında fısıldanan dedikodular gerçek oldu: Iron Man 4, beyaz perde ile buluşmayacak. En azından söz konusu projede Robert Downey Junior, yer almayacak.

Tarih : 21 Şubat 2016, 19:47
Puan Ver : Iron Man Serisi Sona Erdi!(9/10)11


2013 yılında gösterime girip Shane Black tarafından yönetilen ve baş rolde Robert Downey Junior'un yer aldığı Iron Man 3, 200 milyon dolarlık yapım bütçesine karşın, 1<3 milyar dolar gişe hasılatı elde etmeyi başarmıştı.



Filmdeki diğer roller ise Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Rebecca Hall, Stephanie Szostak, James Badge Dale, Jon Favreau ve  Ben Kingsley, bazıları Oscar ödüllü kişilerce paylaşılmıştı.



Ne var ki Robert Downey Junior, 2015 yılında verdiği beyanata sadık kalarak Iron Man 4'ün çekilmeyeceğini bir kez daha duyurdu. Dünyanın en çok kazanan aktörü konumunda bulunan Robert Downey Junior, Captain America: Civil War ve Avengers: Infinity Wars serisinden sonra, Marvel dünyasından tümüyle elini ayağını çekmeye hazırlanıyor. Yapımcılar da ünlü aktörün açıklamalarını doğruluyor.



Aslına bakılırsa serinin yeni halkasının (sinemaya uyarlanırsa) son derece çarpıcı bir senaryoya sahip olması bekleniyordu: Demon In The Bottle (Şişedeki Kötülük) isimli seriden uyarlanacak yapımda. Tony Stark'ın istemeden uluslararası bir krize yol açması ve yarattığı sorunları, içki şişelerinin dibinde unutmaya çalışması esas alınıyordu. Hatta, bazı Avengers üyeleri de, bu konuda Tony Stark'a ciddi destek verecek ya da karşısına dikilecekti.



Ancak ünlü oyuncu, kariyeri hakkında bambaşka planlar yapmış durumda. Söz konusu planların meyve verip vermeyeceğini ise zaman gösterecek.








Etiketler: Iron  Man  Serisi  Sona  Erdi    haber

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