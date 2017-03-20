İRLANDALI FUTBOLCU MCBRİDE HAYATINI KAYBETTİ
İrlanda Premier Ligi takımlarından Derry City'nin kaptanı Ryan McBride evinde ölü bulundu
Savunmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, takımının Drogheda United ile cumartesi günü oynadığı ve 4-0 kazandığı maçtan bir gün sonra evinde ölü bulundu. Kuzey İrlandalı sporcunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
kaynak:sabah
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