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irlandalı futbolcu mcbride hayatını kaybetti

İRLANDALI FUTBOLCU MCBRİDE HAYATINI KAYBETTİ

İrlanda Premier Ligi takımlarından Derry City'nin kaptanı Ryan McBride evinde ölü bulundu

Tarih : 20 Mart 2017, 13:19
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Savunmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, takımının Drogheda United ile cumartesi günü oynadığı ve 4-0 kazandığı maçtan bir gün sonra evinde ölü bulundu. Kuzey İrlandalı sporcunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.



 



kaynak:sabah








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