IRKÇILIKLA SUÇLANAN H&M, GÜNEY AFRİKA'DAKİ MAĞAZALARINI KAPATTI
Siyahi bir çocuk tişörtünün üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısını yazan H&M, saldırıya uğradığı Güney Afrika'daki mağazalarını kapatıyor.
Independent'ta yer alan habere göre; Siyahi bir çocuk tişörtünün üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısını yazan H&M Güney Afrika'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.
SON GÜNLERDE PROTESTOLARA SAHNE OLUYORDU
Başta başkent Johannesburg olmak üzere ülkedeki H&M mağazaları son birkaç gündün protestolara sahne oluyordu.
Geçen cumartesi başkentteki bir mağazayı tahrip eden göstericiler polis tarafından kullanılan plastik mermi ile uzaklaştırıldı.
H&M Güney Afrika'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ne olursa olsun önceliğimiz müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğidir" denerek mağaza kapatmanın gerekçesi açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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