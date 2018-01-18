Mustafa Cengiz Sportif Aş Yönetiminde Burak Elmas Ve Abdürrahim Albayrak'ın Görev Alacağını Açıkladı
Psg'li Taraftarlar, 4 Gol Atan Neymar'ı Islıkladı
Riva'nın Futbol Vadisi Yükseliyor
Toplu Ulaşımda Cep Telefonları Artık Bilet Gibi Kullanılabilecek
Irkçılıkla Suçlanan H&M, Güney Afrika'daki Mağazalarını Kapattı
Metal İşçilerinden Yağmur Altında Eylem
Brezilyalı Yıldız Galatasaray'ı Doğruladı!
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Atiker Konyaspor'a Kiralıyor
10 Milyon Euroluk Teklif Geliyor
Roma'nın Genç Yıldızı Rezan Çorlu: Galatasaray Beni İstiyor
Medipol Başakşehir, Riad Bajic'i Kiraladı
Uefa Kara Tabloyu Açıkladı, 3. Sırada Türkiye Var
Galatasaray Yıldız Futbolcuyu Transfer Etmek İçin Girişimlere Başladı
Kayserisporlu Gyan: Birleşik Arap Emirliklerinde Bütün Takım Devre Arasında Namaza Gitti
Trabzonspor, Filip Novak'ı Kap'a Bildirdi
Yeni Kriterler Belli Oldu! Youtube'dan Para Kazanmak Zorlaşıyor
Nusr-Et Halka Arz Oluyor
Sömestrda 450 Bin Kişi Tatil Yolcusu
İngiltere'de Mkhitaryan - Sanchez Takası Gerçek Oldu
Barcelona'nın 29 Maçlık Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Irkçılıkla Suçlanan H&M, Güney Afrika'daki Mağazalarını Kapattı

IRKÇILIKLA SUÇLANAN H&M, GÜNEY AFRİKA'DAKİ MAĞAZALARINI KAPATTI

Siyahi bir çocuk tişörtünün üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısını yazan H&M, saldırıya uğradığı Güney Afrika'daki mağazalarını kapatıyor.

Tarih : 18 Ocak 2018, 21:10
Puan Ver : Irkçılıkla Suçlanan H&M, Güney Afrika'daki Mağazalarını Kapattı(9/10)5

Independent'ta yer alan habere göre; Siyahi bir çocuk tişörtünün üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısını yazan H&M Güney Afrika'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

SON GÜNLERDE PROTESTOLARA SAHNE OLUYORDU

Başta başkent Johannesburg olmak üzere ülkedeki H&M mağazaları son birkaç gündün protestolara sahne oluyordu.

Geçen cumartesi başkentteki bir mağazayı tahrip eden göstericiler polis tarafından kullanılan plastik mermi ile uzaklaştırıldı.

H&M Güney Afrika'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ne olursa olsun önceliğimiz müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğidir" denerek mağaza kapatmanın gerekçesi açıklandı.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Irkçılıkla  Suçlanan  H&M  Güney  Afrika  Daki  Mağazalarını  Kapattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER