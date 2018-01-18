Siyahi bir çocuk tişörtünün üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısını yazan H&M, saldırıya uğradığı Güney Afrika'daki mağazalarını kapatıyor.

Independent'ta yer alan habere göre; Siyahi bir çocuk tişörtünün üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısını yazan H&M Güney Afrika'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

SON GÜNLERDE PROTESTOLARA SAHNE OLUYORDU

Başta başkent Johannesburg olmak üzere ülkedeki H&M mağazaları son birkaç gündün protestolara sahne oluyordu.

Geçen cumartesi başkentteki bir mağazayı tahrip eden göstericiler polis tarafından kullanılan plastik mermi ile uzaklaştırıldı.

H&M Güney Afrika'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ne olursa olsun önceliğimiz müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğidir" denerek mağaza kapatmanın gerekçesi açıklandı.











Kaynak: haberinburada