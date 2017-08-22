İtalya'da karikatürist ve gazeteci Luca Bottura'nın, sosyal deney kapsamında ünlü aktör Samuel L. Jackson ve eski basketbolcu Magic Johnson'ın fotoğrafını, bu ülkede lüks içinde yaşayan sığınmacılarmış gibi gösteren paylaşımı, siyasilerin "kucaklayıcı sığınmacı" politiakalarının sert bir şekilde eleştirilmesine ve ırkçı mesajlara yol açtı.

FOTOĞRAFLARI GÜNDEM YARATTI

İyi birer dost olan Holywood yıldızı Samuel L. Jackson ve NBA'in efsanevi oyuncularından Magic Johnson, bu yıl da tatillerini birlikte geçiriyor. Bunun için İtalya'yı seçen iki dostun, Toskana bölgesindeki lüks alışverişi sonrası çekilen bir fotoğrafı gündem yarattı. Johnson, Prada ve Louis Vuitton poşetleriyle bir bankta otururken görülen fotoğraflarını Twitter hesabından, "İtalya'daki Forte dei Marmi'de, Sam ve ben bir banka oturmuşuz. Hayranlarımız bizimle fotoğraf çektirmek için sıraya girmiş" ifadeleriyle paylaştı.

İTALYANLAR NEFRETLERİNİ KUSTU

Luca Bottura da "provokatif" bir şaka yaparak, ikilinin bu fotoğrafını sosyal medya hesabından, İtalya'nın, her sığınmacı için günlük yaklaşık 35 euro harcamasına atıfla paylaştı. Bottura, "(Laura) Boldrini'nin (İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı) ayırdığı kaynaklarla, 35 euro ile Forte dei Marmi'deki Prada'dan alışveriş yapıyorlar. Bu sizi de çileden çıkarıyorsa lütfen paylaşın!" mesajında "Utanç!" başlığını kullandı.

Bu paylaşımın kısa sürede yayılması üzerine birçok İtalyan da, ırkçı, zenofobik ve ülkelerinin sığınmacı politikalarına karşı öfkeli ifadeler kullandıkları iletiler paylaştı.

"ÖNYARGILAR, GERÇEKLERDEN DAHA GÜÇLÜ"

Bunun üzerine bir açıklama yapan Bottura, paylaşımının tamamen sosyal bir deneyin parçası olduğunu söyledi. Böylece önyargıların, gerçeklerden daha güçlü olduğunun bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Bottura, "Bu paylaşıma yorum yapanların sadece yüzde 40'ı bunun kışkırtma amaçlı olduğunu anladı, yüzde 30'u gerçekten çileden çıktı, yüzde 20'si ise beni Jackson ve Johnson'u tanımamamak ve ırkçılık yapmakla suçladı" dedi.

TAKİPÇİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Bottura'nın iletisinin gerçek olduğuna inanan ve bunu takipçileriyle paylaşanlar arasında ünlü model ve şarkıcı Nina Moric de yer aldı. Moric, "Forte dei Marmi'de, bizden kesilen paralarla her gün 35 euro verilen bu neşeli sığınmacıları görmek, gerçekten de artık çok fazla" yorumunu da yapınca, bir çok takipçisinden tepki aldı. Moric daha sonra, Samuel L. Jackson ve Magic Johnson'u asla Afrikalı sığınmacılar zannetmediğini, şaka yaptığını açıklasa da bu, birçokları tarafından inandırıcı bulunmadı.

Kaynak: haberinburada