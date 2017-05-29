IRKÇILAR TÜRK VATANDAŞINI 'ERDOĞANCI' DİYE DARP ETTİ
Belçika'nın Neerpelt şehrinde ikamet eden Ali Fakıoğlu isimli Türk vatandaşı, gece yolunu kesen bir ırkçı grubu tarafından saldırıya uğradı.
Neerpelt şehrinde dönercilik yapan Ali Fakıoğlu, gece iş yerini kapattıktan sonra evine dönerken, yolunu kesen kalabalık grup tarafından sorguya çekildi.
Üzerinde ırkçı semboller taşıyan grubun kendisine "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyor musun" gibi sorular yöneltmesinden sonra gösterdiği tepki sonrası öldüresiye dövüldü.
kaynak:yenişafak
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