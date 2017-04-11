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ırkçı wilders yine 'fitne' peşinde!

IRKÇI WİLDERS YİNE 'FİTNE' PEŞİNDE!

Hollandalı politikacı Geert Wilders internetten yayınladığı ‘Fitne' adlı filminin yeni bölümünü çekecek

Tarih : 11 Nisan 2017, 12:12
Puan Ver : Irkçı Wilders Yine 'fitne' Peşinde!(8/10)9


Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, 2008 yılında internetten yayınladığı ‘Fitne' adlı filminin yeni bölümlerinin hazırlığı içinde olduğunu bildirdi.



Gazete Habertürk'ten Ünal Öztürk'ün haberine göre Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Fitne 2' ile başlayacak 9 yeni bölüm hazırlayacağını duyurdu. İslam'ı, özellikle de Kuran'ı hedef alan ‘Fitne' adlı 16 dakikalık film 2008 yılında tamamlanmış, televizyon kanallarının kabul etmediği video internet üzerinden yayınlanmış, birkaç saat içinde 3 milyon kişi tarafından izlenmişti. Film, İslam ülkelerinden sert tepkiler almış ve dönemin başbakanı Balkenende, böylesi bir filmin yayınlanmasından üzüntü duyduğunu söylemişti.



 



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Irkçı  Wilders  Yine    Fitne    Peşinde    haber

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