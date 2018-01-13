Irkçı reklam afişi ile büyük tepki toplayan İsveçli giyim mağazası H&M'in Güney Afrika'da mağazaları büyük protestolara sahne oldu. Bazı mağazalara giren aktivistler içerisini yerle bir etti.

H & M mağazalarının ırkçı reklamı büyük tepki çekmeye devam ederken, Güney Afrika'da olaylar daha da büyüdü. Güney Afrika'nın Ekonomik Özgürlük Savaşçıları isimli grup, H & M mağazalarında birinin önünde eylem yaptı.

MAĞAZALARI YERLE BİR ETTİLER

Reklam kataloğunda, 5 yaşındaki siyahi bir çocuk mankenin üzerine "ormandaki en havalı maymunu" yazan tişört giydiren mağazanın pek çok şubesi protestolara sahne oldu. Ülkenin Sandton'ın banliyölerinde bulunan amiral gemisi mağaza da dahil olmak üzere dükkanların önünde toplanan protestoculardan bazıları içeri girerek etrafa zarar verdi.

EYLEMCİLER KARARLI

Polisin olaylar esnasında plastik mermi kullandığı açıklanırken, Güney Afrikalı aktivistlerin İsveç markasının peşini bırakmayacağı ile ilgili yorumlar yapıldı.

Öceden iyi organize edilmiş olan kitlesel mağaza istilaları dalgası, cumartesi sabahı mağazalar açıldıktan kısa bir süre sonra başladı, kaosun resimleri ve videoları sosyal medyayı salladı. Menlyn Park mağazasında alındığı anlaşılan görüntülerde eylemcilerin mağazanın altını üstüne getirdiği görüldü.

62 ülkede 4500 mağazası olan şirket Güney Afrika'daki ilk mağazasını 2 sene önce açmıştı.

Kaynak: haberinburada