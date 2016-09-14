IRKÇI PARTİ LİDERİNDEN ERDOĞAN HAKKINDA KÜSTAH SÖZLER
Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüğünü söyleyerek skandal bir açıklamaya imza attı.
Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüğünü söyleyerek skandal bir açıklamaya imza attı.
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