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ırkçı parti liderinden erdoğan hakkında küstah sözler

IRKÇI PARTİ LİDERİNDEN ERDOĞAN HAKKINDA KÜSTAH SÖZLER

Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüğünü söyleyerek skandal bir açıklamaya imza attı.

Tarih : 14 Eylül 2016, 14:01
Puan Ver : Irkçı Parti Liderinden Erdoğan Hakkında Küstah Sözler(7/10)5


Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüğünü söyleyerek skandal bir açıklamaya imza attı.








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