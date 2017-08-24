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Irkçı gösteriler hız kesmiyor! Heykellerin üzerine siyah örtü çekildi

IRKÇI GÖSTERİLER HIZ KESMİYOR! HEYKELLERİN ÜZERİNE SİYAH ÖRTÜ ÇEKİLDİ

ABD'de devam eden ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı gösteriler nedeniyle iç savaş döneminin konfederasyon generalleri olan Lee ve Jackson'un heykelleri kumaşla kapatıldı.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 14:00
Puan Ver : Irkçı Gösteriler Hız Kesmiyor! Heykellerin Üzerine Siyah Örtü Çekildi(5/10)1

ABD'de ırkçı gösterilere sahne olan Virginia eyaletinde, iç savaş döneminin konfederasyon generalleri olan Robert E. Lee ve Stonewall Jackson'ın heykelleri siyah kumaş ile kapatıldı.

HEYKELLERİN SİYAH KUMAŞLA KAPATILMASI KARARI ALINDI

Virginia eyaletinin Charlottesville kenti belediye meclisi, gösteriler sırasında ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucu yaşamını yitiren Heather Heyer'in tutulan yası kapsamında, heykellerin siyah kumaşla kaplanmasını oy birliğiyle kabul etmişti. Charlottesville kentinde, gerginliğin yer yer devam ettiği de belirtildi. Charlottesville'deki ırkçı göstericilerin gerginliği tırmandırmadan yana oldukları belirtiliyor.

GÖSTERİLERDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında 2'si polis 3 kişi hayatını kaybetmiş, 40'ın üstünde kişi de yaralanmıştı. Olay, ülke genelinde beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ve neo-Nazi gruplara karşı önemli adımların atılmasına ve bu konudaki tartışmaların başlamasına neden olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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