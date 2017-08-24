ABD'de devam eden ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı gösteriler nedeniyle iç savaş döneminin konfederasyon generalleri olan Lee ve Jackson'un heykelleri kumaşla kapatıldı.

ABD'de ırkçı gösterilere sahne olan Virginia eyaletinde, iç savaş döneminin konfederasyon generalleri olan Robert E. Lee ve Stonewall Jackson'ın heykelleri siyah kumaş ile kapatıldı.

HEYKELLERİN SİYAH KUMAŞLA KAPATILMASI KARARI ALINDI

Virginia eyaletinin Charlottesville kenti belediye meclisi, gösteriler sırasında ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucu yaşamını yitiren Heather Heyer'in tutulan yası kapsamında, heykellerin siyah kumaşla kaplanmasını oy birliğiyle kabul etmişti. Charlottesville kentinde, gerginliğin yer yer devam ettiği de belirtildi. Charlottesville'deki ırkçı göstericilerin gerginliği tırmandırmadan yana oldukları belirtiliyor.

GÖSTERİLERDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında 2'si polis 3 kişi hayatını kaybetmiş, 40'ın üstünde kişi de yaralanmıştı. Olay, ülke genelinde beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ve neo-Nazi gruplara karşı önemli adımların atılmasına ve bu konudaki tartışmaların başlamasına neden olmuştu.

Kaynak: haberinburada