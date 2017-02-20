IRİNA SHAYK MERT ALAŞ'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Ünlü model Irina Shayk, hem fotoğrafçısı hem de yakın arkadaşı olan Mert Alaş'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı: Bu sonsuza kadar bir Türk ve Rus aşkı.
Ünlü model Irina Shayk, hem fotoğrafçısı hem de yakın arkadaşı olan Mert Alaş'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı: Bu sonsuza kadar bir Türk ve Rus aşkı.
Ünlü Victoria's Secret modeli Irina Shayk, dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
31 yaşındaki Rus model, hem fotoğrafçısı hem de yakın arkadaşı olan Alaş'ın siyah beyaz bir fotoğrafını "Bu özel insana mutlu yıllar. O sadece benim için en iyi açıları bilmekle kalmaz aynı zamanda ‘arkadaş' diyebileceğim çok özel biri. Eğlenceli ve yetenekli. Bu sonsuza kadar bir Türk ve Rus aşkı" notuyla paylaştı.
kaynak:ntv
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