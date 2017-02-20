

Ünlü model Irina Shayk, hem fotoğrafçısı hem de yakın arkadaşı olan Mert Alaş'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı: Bu sonsuza kadar bir Türk ve Rus aşkı.



31 yaşındaki Rus model, hem fotoğrafçısı hem de yakın arkadaşı olan Alaş'ın siyah beyaz bir fotoğrafını "Bu özel insana mutlu yıllar. O sadece benim için en iyi açıları bilmekle kalmaz aynı zamanda ‘arkadaş' diyebileceğim çok özel biri. Eğlenceli ve yetenekli. Bu sonsuza kadar bir Türk ve Rus aşkı" notuyla paylaştı.











kaynak:ntv

Ünlü Victoria's Secret modeli Irina Shayk, dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.