IRİNA SHAYK DOĞUMDAN SONRA ÖYLE BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU Kİ...
Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Irina Shayk, instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.
Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile iki yıldır aşk yaşayan Victoria's Secret modeli Irina Shayk, geçtiğimiz haftalarda bu ilişkiden bir çocuk sahibi oldu.
Doğumunu gizli tutmayı tercih eden 31 yaşındaki güzel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla bir model fiziğinin nasıl olması gerektiğini gözler önüne serdi.
kaynak:gazetevatan
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