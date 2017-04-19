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ırina shayk doğumdan sonra öyle bir paylaşımda bulundu ki...

IRİNA SHAYK DOĞUMDAN SONRA ÖYLE BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU Kİ...

Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Irina Shayk, instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 12:44
Puan Ver : Irina Shayk Doğumdan Sonra Öyle Bir Paylaşımda Bulundu Ki...(10/10)7


Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile iki yıldır aşk yaşayan Victoria's Secret modeli Irina Shayk, geçtiğimiz haftalarda bu ilişkiden bir çocuk sahibi oldu.

 

Doğumunu gizli tutmayı tercih eden 31 yaşındaki güzel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla bir model fiziğinin nasıl olması gerektiğini gözler önüne serdi.

 



 



kaynak:gazetevatan








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