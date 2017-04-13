IRİNA SHAYK DOĞUMDAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İki hafta önce anne olan Irina Shayk, doğumdan sonra ilk kez görüntülendi. İşte Irina Shayk'ın doğum sonrası verdiği görüntüler...
Kısa bir süre önce anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü model Irina Shayk, doğumdan sonra ilk kez görüntülendi.
California'da bir mağazanın önünde objektiflere takılan Irina Shayk, tepeden tırnağa siyah giyinmişti.
kaynak:vatan
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