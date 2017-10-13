İREM SAK'IN ALEYNA TİLKİ TAKLİDİ, İZLEYENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI
'Güldür Güldür Show'da Aleyna Tilki taklidi yapan İrem Sak için "Aleyna Tilki'nin tahtını sallar" yorumları yapıldı.
Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından 'Güldür Güldür Show'a İrem Sak'ın "Sinem Vaşak" tiplemesi damga vurdu.
"BENZEMEK İÇİN BİR HAFTA ÇALIŞTIM"
Aleyna Tilki'yi taklit eden İrem Sak'ın söylediği şarkılar sosyal medyada yüzlerce yorum aldı. Güzel şarkıcı, "Aleyna Tilki'ye benzemek için bir hafta çalıştım" dedi.
"ALEYNA'NIN TAHTINI SALLAR"
İrem Sak'ın performansı için "Gerçek Aleyna'nın tahtını sallar" yorumları yapıldı.
MÜZİK LİSTELERİNİ KASIP KAVURUYOR
Aleyna Tilki 'Sen Olsan Bari' şarkısıyla kısa zamanda müzik listelerinde ilk sıraya yerleşmişti.
Kaynak: haberinburada
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