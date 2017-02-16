İREM DERİCİ, 'VUR BANA' DEDİ, OLDU!
İrem Derici, stüdyoya girip Adeyyo şarkısını söyledi. Şarkının bir bölümünde coşkuya gelip "Vur bana" diye bağıran Derici, videosunu Instagram hesabından paylaştı.
İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri bir anda üzerine çekti. Ünlü şarkıcı stüdyoya girip Ece Seçkin'le meşhur olan "Adyyo" şarkısını söyledi.Buraya kadar anormal birşey yok. Ancak derici, şarkının bir bölümünde coşkuyla "Vur bana" diye mikrafondan bağırdı. O anları videoya alan Derici, videoyu Instagram hesabından Ece Seçkin'i etiketleyip, "Vur banağ" notuyla paylaştı.
kaynak:milliyet
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