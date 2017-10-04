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İrem Derici Sağlığına Kavuştu, Mutfağa Koştu: Mantı Açıyorum

İREM DERİCİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU, MUTFAĞA KOŞTU: MANTI AÇIYORUM

Yoğun bakımda bir süre tedavi gören İrem Derici, sağlığına kavuştu. Derici, Evinin mutfağında eline merdaneyi alıp eçektiği fotoğrafı "Mantı açıyorum" notuyla paylaştı.

Tarih : 04 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : İrem Derici Sağlığına Kavuştu, Mutfağa Koştu: Mantı Açıyorum(7/10)3

Zayıflama arzusu nedeniyle sağlığından olup yoğun bakımda tedavi altına alınan İrem Derici sağlığına kavuştu.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Zayıflamak için hiçbir şey yemeyip sadece bira içerek iki gün duran İrem Derici'nin vücudu sonunda iflas etti ve 18 Eylül günü yoğun bakıma kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, besin zehirlenmesine dayalı böbrek iltihaplanması geçirdiğini söyleyip sevenlerinden dua istedi."MANTI AÇIYORUM, YERSEN"

Yaklaşık 15 gün tedavi gören Derici sonunda sağlığına kavuştu. Yaşadıklarından ders alan ünlü şarkıcı eline merdaneyi alıp mutfakta poz verdi. Hastalık günlerinin ardından evinde verdiği ilk pozu "Mantı açıyorum, yersen" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

İşte Derici'nin Instagram paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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