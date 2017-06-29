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irem derici ile lider şahin ayrıldı

İREM DERİCİ İLE LİDER ŞAHİN AYRILDI

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bir süredir beraber olduğu Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile yollarını ayırdı.

Tarih : 29 Haziran 2017, 14:32
Puan Ver : İrem Derici İle Lider Şahin Ayrıldı(7/10)7


İrem Derici ve Lider Şahin çifti sosyal medya hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını sildi. Ayrılık sebebinin İrem Derici'nin yoğun iş temposundan kaynaklı olduğu ileri sürüldü.



 



kaynak:mynet








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