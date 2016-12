Yarışmalarda jüri olmayı isterim







Müzik yarışmalarında jüri olmaya sıcak baktığını belirten İrem Derici ‘Müzik yarışmalarında jüri olmayı isterim. Ama yarışma var, bir de yarışma var. Ben ‘O Ses Türkiye'den' çıktım. Günün birinde olursa da çıktığım yerde jüri olmayı isterim. Tabi bu işler nasip kısmet. O koltuğa oturursam karşımdaki insanı kırmam. Beğenmediysem de tatlı bir dille anlatırım. Siz benim böyle durduğuma bakmayın” dedi.















Tarkan'la düet en büyük hayalim







En büyük hayallerinden birinin Tarkan ile düet yapmak olduğu belirten İrem Derici “Tarkan'la düet yapmak en büyük hayalim. Ama sonsuza kadar hayal olarak kalacak. Tarkan şimdi ayrı bir yerde. Sektöründe ayrı bir yerinde. O nedenle benimkisi bir hayal. Benim sürekli bir şeyler üretmem gerekiyor. 5 ay bir şeyler yapmayayım esamem okunmaz. Devir öyle bir devir ki, durmadan bir şey yapman lazım. Artık her apartmanda 10 tane şarkıcı var. Gel sana yarın bir single çıkartalım. Her şey çok kolay. Sesin kötüyse basıyorsun bir tuşa. Her şey bu kadar artık” dedi.















3 arkadaşım var, onlar harici hayatımdaki herkes figüran







Çocukken hiç arkadaşı olmadığını belirten İrem derici “Sokağa çıkmıyordum. Ben hiç bir sokak oyununu bilmem. 6 saat piyano çalışıyordum ve konservatuara gidiyordum. Saatlerce çalış çalış. Millet yerlere düşer seksekler oynardı. Bende camda saçlarım hamam tası gibi kesilmiş. Çocuklar oynuyor İrem evde. Arkadaş çevrem dar. Çünkü nerde çokluk misali. Net benim 3 tane arkadaşım vardır. Onlarda 1992 yılında hayatıma girmişlerdir. Dost kardeş dediğimiz. Onlar haricinde hayatımdaki herkes figürandır” dedi.











5 yıl boyunca çok büyük dayak yedim







Öğrencilik döneminde çok yaramaz olduğunu ve uzun yıllar dayak yediğini ifade eden İrem Derici “Kötü bir öğrenci değildim. Aksine çok iyi bir öğrenciydim. Ama büyük dayak yiyordum. Abartısız 5 sene boyunca büyük dayak yedim. Öyle böyle değil. Kendi kendime konuşuyordum. Anaokulunun ilk günü bir çocuk sınıfa girdi. 6 yaşındaki çocuk yakışıklı olabilir mi? Çocuk 6 yaşında ama yıkılıyor. Brad Pitt gibi. O yaşta ne olduğunu anlamıyorsun tabi. Karnıma bir ağrı girdi. Bu bana kötü bir şey yapacak herhalde dedim. Çocuğu kaydıraktan aşağıya fırlattım. Çocuğun kolu kırıldı. Derslerim çok iyiydi ama pis bir çocuktum” dedi.











Popta para var diye pop müziğe başladım







Dinlediği ve sevdiği müzikle yaptığı müzik arasında çok büyük fark olduğunu belirten İrem Derici “ Mor ve Ötesi' grubuna ben aşığımdır. Küçüktüm onları dinlemeye başladığımda. Onların söylemeye çalıştığı şeyi anlamıyordum. Ama onu kafamda aşka meşke yoruyordum. Adamlar baya bildiğin bir görüş üzerine bir ideoloji üzerine şarkı yapıyormuş. Siz beni popçu sanıyorsunuz ama ben popa popta para var diye başladım. Yaptığım müzikle dinlediğim müzik arasında dağlar, uçurumlar var. Uzun dönem rock müzik dinledim. Mesela hayatımı adadığım gruplarından biri ‘Incubus'tur” dedi.